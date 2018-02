Haal Deschacht terug 16 februari 2018

Wat bezielt trainer Hein Vanhaezebrouck dat hij een der sterkhouders van Anderlecht naar de B-kern verwijst? Alsof Anderlecht nog te veel goede spelers heeft. Omdat Olivier te negatief is? En hoe uit Vanhaezebouck zichzelf, is hij niet de meest negatieve persoon van Anderlecht? Negatief waarom? Omdat hij de ploeg niet op de rails kan krijgen en is dat niet de taak van een trainer? Wij, en dat zijn veel Anderlechtfans, staan in blok achter Deschacht en wij hebben maar één wens: dat ze hem snel terughalen. Want zonder hem halen we niet eens play-off 1, maar dat zal voor Vanhaezebrouck geen probleem zijn, het zal toch aan de spelers liggen.

Harry Borms, Bornem

