Haakworpen 12 februari 2018

De Belgian Cats zijn hun ongeslagen status in de EK-kwalificatieronde kwijt. Zaterdag kwamen ze nipt tekort bij eerste concurrent Tsjechië: 53-48. De kleine verliesmarge bezorgt de Cats wel een mooi perspectief op groepswinst. Allicht wordt de return tegen Tsjechië (21/11) daarvoor beslissend. Woensdag ontvangen de Cats Zwitserland in sporthal Lange Munte in Kortrijk (20.30u). (RBE)

