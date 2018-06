Haakworpen 04 juni 2018

Pijnlijk verlies en uitschakeling voor Valencia en Sam Van Rossom in de Spaanse play-offs. Gran Canaria won de belle met 89-92 na één verlenging in 'La Fonteta' en stoot door naar de halve finales tegen Real Madrid. Van Rossom was opnieuw sterk met 17 punten en 3 assists. Valencia verspeelde een 80-75-bonus in de slotseconden van de reguliere speeltijd

