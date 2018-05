Haakworpen 14 mei 2018

00u00 0

Is er een rel tussen Oostende en ref Van den Broeck in de maak? Enkele weken terug werd de ref van een wedstrijd van Oostende weggehaald. Een beslissing van scheidsrechtersbaas De Coster? Of op vraag van Oostende?

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Oostende

sport

sportdiscipline

basketbal