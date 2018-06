Haag staat te hoog: koppel crasht tegen Porsche 04 juni 2018

In Wielsbeke is zaterdag de auto van een bejaard echtpaar aangereden door een Porsche. Oorzaak: slechte zichtbaarheid door een hoog opgeschoten haag tussen de rijweg en het vrijliggend fietspad. Daniël Verbrugge (82) en zijn vrouw Mariette Vandeweghe reden met hun VW Golf van de parking aan het bedrijf waar ze wonen. Dorpsgenoot Francis Ameye (50), aan het stuur van zijn 26 jaar oude Porsche 944, was verrast en kon de hevige klap niet vermijden. Een motorrijder die net na de Porsche volgde, was ook verrast en kwam ten val. De vier slachtoffers - Ameye was er het ergst aan toe - werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. (VHS)