Exclusief voor abonnees H&M: nu passen, over twee weken betalen 26 juli 2019

Een nieuwe outfit shoppen en twee weken later pas de rekening betalen? Klinkt als Zalando en Bol.com, maar het kan binnenkort ook bij H&M. De Zweedse modeketen gaat de populaire formule zowel op zijn webshop als in de fysieke winkels toepassen. Handig, voor wie een nieuwe jurk niet enkel in het tl-licht van de paskamer, maar ook eens thuis wil zien - of voor wie nog heel even geld wil sparen. "Je moet wel nog aan de kassa passeren", zegt Annette Verdouw van Klarna, het mobiele betaalsysteem waar H&M mee samenwerkt. "Je scant gewoon je persoonlijke QR-code in, geeft aan dat je later wilt betalen en klaar is kees. Twee weken later krijg je de rekening op je smartphone toegestuurd." Of H&M zich geen zorgen maakt over outfits die één avond worden gedragen en dan doodleuk worden teruggebracht? "Nu passen we ook al een wisselbeleid van één maand toe. Zoveel verschil zal dat niet maken. Het risico is er natuurlijk altijd. Dat kan je moeilijk vermijden", zegt Marianne Nerinckx, woordvoerster van H&M België. In Nederland kan dat 'kopen zonder betalen' vanaf oktober, in ons land vermoedelijk begin 2020. Test-Aankoop is geen voorstander. "Dit is gevaarlijk voor mensen die met weinig moeten rondkomen." (BCL)

