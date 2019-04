Exclusief voor abonnees H&M gaat nu ook tweedehandskledij verkopen 10 april 2019

H&M betreedt de tweedehandsmarkt. De Zweedse modeketen start via haar dochterlabel & Other Stories met de verkoop van tweedehandskleding en vintage spullen. Voorlopig gaat dat enkel via de Zweedse website, maar het doel is de komende jaren uit te breiden naar andere landen. Dat is bekendgemaakt op een evenement waar het bedrijf zijn toekomstplannen uit de doeken deed. Tweedehands is een groeiende markt: volgens persbureau Reuters zou de omzet de komende vijf jaar verdubbelen, goed voor 51 miljard dollar. Omdat duurzaamheid steeds meer terrein wint, wil H&M ook nog een systeem lanceren waarmee kopers kunnen zien in welke fabriek hun kledingstukken geproduceerd zijn en waar ze meer details kunnen vinden over de gebruikte stoffen.

