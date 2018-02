H&M start met supergoedkope winkels 01 februari 2018

00u00 0

Het Zweedse kledingconcern H&M gaat zijn strategie na een teleurstellend jaar, met slechts 3% groei en bijna een derde minder winst, lichtjes aanpassen. H&M gaat wereldwijd 390 nieuwe winkels openen, maar er tegelijkertijd 170 winkels sluiten. Bedoeling is dat de winkels, ook de bestaande, hun kledingaanbod beter afstemmen op de behoeften van de lokale klanten. Tegelijk lanceert H&M een nieuwe keten, Afound, en bijhorende webshop. In die (web)winkels zal H&M overschotten verkopen met forse kortingen. Voorlopig start het merk met een winkel in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Het is niet de eerste maal dat H&M met een nieuwe keten start. Ook ketens als Cos, &Other Stories en Arket behoren tot het H&M-imperium. Door zich op verschillende doelgroepen te richten, wil H&M meer types van klanten aanspreken.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN