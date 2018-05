Gyselbrecht in beroep, maar niet tegen schadevergoedingen KASTEELMOORD 17 mei 2018

00u00 0

Dokter André Gyselbrecht heeft officieel beroep aangetekend tegen de 27 jaar cel die hij vorige maand heeft gekregen in de zaak van de kasteelmoord. Zijn advocaten Johan Platteau en Filip D'Hont kondigden het beroep al aan na het vonnis op 18 april. "We zetten onze strijd verder", klonk het toen. Opvallend: Gyselbrecht verzet zich niet tegen de schadevergoedingen die werden toegekend aan de familie van Stijn Saelens. De dokter verklaart zich akkoord met de 70.000 euro voor de ouders van Stijn Saelens en 20.000 euro voor elk van zijn twee broers en twee zussen. Tussenpersoon Evert de Clercq tekende ook al beroep aan tegen de 27 jaar cel die ook hij kreeg. Het proces in beroep gaat wellicht binnen enkele maanden van start. (SDVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN