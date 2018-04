Gyselbrecht en De Clercq in beroep Kasteelmoord 24 april 2018

Twee veroordeelden in de zaak van de kasteelmoord gaan in beroep. André Gyselbrecht (67) en Evert de Clercq (54), die beiden veroordeeld zijn tot 27 jaar, aanvaarden hun straf niet. Die laatste blijft tot op vandaag volhouden dat hij niets te maken heeft met de moord op Stijn Saelens. De rechtbank achtte het nochtans bewezen dat de Zeeuw Pierre Serry in contact bracht met de intussen overleden huurmoordenaar Ronny van Bommel. De Clercq zou daarvoor 150.000 euro geëist hebben. Dokter Gyselbrecht - de opdrachtgever van de moord - heeft nog geen officieel beroep aangetekend, maar zal dat zeker doen. Dat zegt zijn advocaat, Johan Platteau. Welke aspecten van het vonnis de verdediging zal aanvechten, is nog niet duidelijk.

