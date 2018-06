Gynaecologe veroordeeld 8 jaar na dood pasgeboren baby 26 juni 2018

Een 52-jarige gynaecologe uit Oudenburg is veroordeeld voor de dood van een baby in 2010. Op 4 oktober van dat jaar beviel Marta Gal (43) uit Bredene in het Henri Serruysziekenhuis in Oostende van zoontje Nils. Om de bevalling te stimuleren, diende haar gynaecologe het 'knuffelhormoon' oxytocine toe. De bijsluiter stelde dat dit enkel intraveneus mocht gebeuren, maar de arts spoot het in een spier in. Baby Nils bleek een zwaar hersenletsel te hebben en stierf op 9 oktober. Vorige maand vroeg de gynaecologe de vrijspraak. Volgens haar advocaat was een virale infectie mogelijk de oorzaak. Experts achtten die kans echter heel klein. De gynaecologe kreeg gisteren 8 maanden cel met uitstel. "Het overlijden werd veroorzaakt door haar gebrek aan voorzichtigheid." De ouders zijn opgelucht. "We kregen eindelijk erkenning", aldus Stijn Desomer (40). (SDVO)

