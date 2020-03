Exclusief voor abonnees Gymnasten en zwemmers trainen even niet (tenzij op eigen houtje) 26 maart 2020

00u00 0

Zo'n tien dagen terug kregen de Belgische elite-atleten die zich nog moesten kwalificeren voor Tokio 2020 of al zeker waren van een olympisch ticket de toelating van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) om te trainen in de sportcentra waar ze anders ook gebruik van maakten. Ook aan Franstalige kant werd zo'n gunstmaatregel in coronatijden toegekend. Het bood sporters zoals Nina Derwael, Pieter Timmers, Nafi Thiam of de Borlées de mogelijkheid om, in afwachting van een beslissing omtrent de Olympische Spelen, hun conditie verder op peil te houden. En daar maakten ze ook dankbaar gebruik van.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis