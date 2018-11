Gymfederatie hoopt dat Franse toptrainers ook na Tokio 2020 blijven 05 november 2018

Nina Derwael, dat is de gymnaste die in Qatar in de schijnwerpers liep, maar in haar schaduw speelden twee trainers, Marjorie Heuls en Yves Kieffer, en algemeen manager Lode Grossen ook een cruciale rol om die successen mogelijk te maken. Begrijpelijk dat de Gymfed het contract van z'n Franse trainers, dat tot Tokio 2020 loopt, graag wil verlengen. Heuls gaf in Doha aan dat de kansen fiftyfifty waren, Grossen wil graag voor het einde van het jaar duidelijkheid.

