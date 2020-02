Exclusief voor abonnees Gwendolyn smurft mee in carnavalsstoet 19 februari 2020

De Aalsterse carnavalsstoet van zondag zal met argusogen bekeken worden, na de rel met de Joodse karikaturen van vorig jaar. De groepen die ons al eens een blik gunden in hun werkhal, spelen het veilig en focussen op de falende formatie. Bij De Zwisjelmoizen hebben ze de politieke protagonisten omgevormd tot stripfiguren. Vooral Gwendolyn Rutten valt op als smurfin - blauw is nu eenmaal haar kleur. De Open Vld-voorzitster kwam haar karikatuur zelfs al bewonderen in avant-première. Uiteraard zullen ook Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) niet ontbreken. Hun alter ego's in piepschuim gaan zelfs met elkaar op de vuist.

