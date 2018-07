Guy Verhofstadt bij grootste bijverdieners in Europa 11 juli 2018

00u00 0

Oud-premier Guy Verhofstadt, liberaal fractieleider in het Europees Parlement, is één van de drie Europarlementsleden die de meeste inkomsten uit nevenactiviteiten aangeven. Dat blijkt uit een studie van Transparency International EU. Verhofstadt ontving in de voorbije legislatuur tussen 920.000 en 1,42 miljoen euro bovenop zijn bruto-inkomen van 13.000 euro per maand in het Europees Parlement. Verhofstadt is bestuurder bij Sofina en Theodorus III, het ULB-fonds voor spin-offs en start-ups. Een deel van zijn inkomsten vloeit ook voort uit zijn lezingen. Nevenactiviteiten zijn niet verboden voor parlementsleden, zolang ze worden aangegeven. Maar wie dat niet doet, krijgt geen sanctie.