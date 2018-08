Guy Van Sande krijgt uitstel in zaak kinderporno 22 augustus 2018

De advocaten van acteur Guy Van Sande (55) uit Edegem, die verdacht wordt van het verspreiden van kinderporno, hebben bijkomend onderzoek verkregen in de Kamer van Inbeschuldingstelling in Gent. Eerder had de raadkamer in Veurne dat verzoekschrift afgewezen, maar Van Sandes verdediging ging in beroep. Het bijkomend onderzoek moet nog enkele 'kleine' dingen uitklaren die in het voordeel van de acteur zouden pleiten. Door het aanvullend onderzoek wordt de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank uitgesteld. Gisteren kwam de zaak opnieuw voor de raadkamer, al was dat voor enkele formaliteiten. Op 9 oktober komt de zaak opnieuw voor. (BBO)