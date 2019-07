Exclusief voor abonnees Guy Swinnen trapt eerste van vele 'Parkies' af 04 juli 2019

In het stadspark vinden nog tot midden augustus elke dinsdag de 'Parkies' plaats. Guy Swinnen, zanger van The Scabs, trapte eergisteren de zomerse concertenreeks af, met een fijne set in een gezellig gevulde hoek van het park. In totaal zeven artiesten of bands zakken deze zomer naar Sint-Niklaas af voor de Parkies. Guy Swinnen beet dinsdag de spits af. Rock-'n-roll om de zomer in te gaan: heel wat mensen lieten het zich welgevallen, zonder dat het een overrompeling werd in het park. En de sympathieke Guy Swinnen maakte nog heel wat tijd voor een praatje en selfies met jonge en minder jonge fans. Na Guy Swinnen volgen de komende weken Uncle Phil (9/7), Coco jr & The All Stars (16/7), Metejoor (23/7), Belle Perez (30/7) en Boulevard Vinyl (6/8). Op dinsdag 13 augustus sluit Willy Sommers de zomerconcerten af. De optredens starten telkens om 20.15 uur. Het terrein van de Parkies is open vanaf 19.30 tot 23.15 uur. (JVS)

