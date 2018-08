Guy De Pré en Gunther Neefs op bezoek bij Jay Leno en zijn luxewagens 24 augustus 2018

Guy De Pré en Gunther Neefs hebben de zomer van hun leven beleefd. De Radio 2-stem en zanger reisden zo'n vier weken door Amerika en volgden daarbij de bekende Route 66 van Chicago tot Los Angeles. In Hollywood werden de twee uitgenodigd door wereldster Jay Leno. De Amerikaanse host van 'The Tonight Show' is een verwoed verzamelaar van blinkende, exclusieve wagens. Zijn privégarage bevindt zich op een geheime locatie en Guy en Gunther ontdekten meteen waarom. De collectie bestaat uit 150 modellen, waarvan het duurste 17 miljoen euro waard is.

