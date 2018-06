Gutiérrez vervangt Reyes bij Mexico 15 juni 2018

Mexico zal het op dit WK zonder zijn ervaren verdediger Diego Reyes van FC Porto moeten stellen. De 55-voudige international reisde met de ploeg nog mee naar Moskou in de hoop dat zijn spierblessure op tijd zou genezen, maar dat is niet het geval. In overleg met de medische staf is besloten dat Reyes plaats zal ruimen voor een fitte speler. De gelukkige is Erick Gutiérrez, die als reserve bij de selectie zat. Gutiérrez speelt bij Pachuca, waar hij eerder ook ploeggenoot was van de Mexicaanse sterspeler Hirving Lozano, die nu het mooie weer maakt bij PSV. (BF)