Vandaag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Al in de ochtend vallen er een aantal regenbuien. In de Ardennen zijn dat sneeuwbuien of buien van natte sneeuw. In Vlaanderen worden de buien soms vergezeld van korrelhagel. Tussendoor zijn er droge perioden en kan de zon tevoorschijn komen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot het noordwesten, die erg guur aanvoelt. Daarbij kunnen er rukwinden voorkomen tot 60 km/u. De maxima liggen rond 7 graden, in de Ardennen slechts 2 graden. Vanavond vallen er nog enkele regenbuien en in de Ardennen winterse buien. Vanuit het westen wordt het evenwel droog en volgen er brede opklaringen. Vannacht koelt het flink af bij minima rond een graad of 2. In het binnenland komt het daarbij tot grondvorst. In de Ardennen kan het kwik tot net onder het vriespunt dalen en is er kans op mist. De noordwestelijke wind luwt stilaan tot zwak, maar is aan zee nog matig.

