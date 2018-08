Gunvor staakt investeringen in Antwerpen 29 augustus 2018

De oliegroep Gunvor zet met onmiddellijke ingang een investeringsprogramma van honderden miljoenen in zijn raffinaderijen in Antwerpen en Rotterdam stop. Het concern wilde er schonere brandstof voor de scheepvaart maken. Vanaf 2020 wordt die immers verplicht. Maar gewijzigde economische omstandigheden zorgen ervoor dat het project financieel minder interessant is geworden. Er is meer geld nodig. Het bedrijf kijkt daarom uit naar een investeerder. Gunvor is sinds 2012 actief in Antwerpen, toen het de noodlijdende RBC-raffinaderij opkocht. De bestaande raffinaderijen blijven gewoon verder functioneren.

