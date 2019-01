Günther Neefs in duet met VRT-correspondent Björn Soenens 18 januari 2019

Doorgaans heeft Björn Soenens (50) het als Amerikacorrespondent van VRT over de laatste strapatsen van Donald Trump, maar de man blijkt ook een grote muziekkenner te zijn. Sterker nog: hij heeft een single opgenomen met zijn vriend Günther Neefs (53). "We leerden elkaar kennen toen ik samen met Guy De Pré door Amerika trok voor het Radio 2-programma 'Route 66'", vertelt Günther. "Daar is het plan voor een muzikale samenwerking al grappend ontstaan. We zijn nadien blijven whatsappen en toen Björn dit jaar tussen kerst en nieuw in het land was, hebben we afgesproken in de studio." Er werd voor het nummer 'Wand'rin' Star' van Lee Marvin gekozen. "Het was opmerkelijk hoe goed Björn voorbereid was. Hij kende het nummer perfect en met zijn diepe, warme basstem stond het er meteen op." Optredens staan er voorlopig nog niet gepland. "Maar als er vraag naar is... Waarom niet?" Het nummer zal vanaf februari beschikbaar zijn. (DBJ)

