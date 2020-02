Exclusief voor abonnees Gunstregime voor topvoetballers afschaffen? Van de fiscus mag het 08 februari 2020

00u00 0

De fiscus heeft geen fundamentele bezwaren tegen een wetsvoorstel van sp.a om het gunstregime voor het topvoetbal droog te leggen. Een Vlaams politiek front werkt al langer aan een akkoord over de regeling, die ervoor zorgt dat profsporters maximaal 895,50 euro RSZ-bijdrage per maand moeten betalen, ongeacht hun inkomen. In de praktijk zijn het vooral de grootverdieners in het voetbal die ervan profiteren. Daarnaast mogen de clubs 80% van de bedrijfsvoorheffing op de spelerslonen inhouden. Sp.a gaat het verst door te pleiten voor een volledige afschaffing van het regime. Financiënminister Alexander De Croo (Open Vld) legde het voorstel voor aan zijn administratie en die blijkt nu dus geen obstakels te zien. De bevoegde Kamercommissie begint binnenkort met de besprekingen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis