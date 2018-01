Gumienny: "Doelpunt terecht afgekeurd" 29 januari 2018

Commotie op Sclessin, kort voor het uur. Mpoku bedient Sá, diens trap wordt afgeblokt door Spajic en belandt zo voor de voeten van Cimirot. De nieuwkomer plaatst de bal in één tijd voorbij Sels. Standard door het dolle heen, bij Anderlecht appelleren ze meteen voor hinderlijk buitenspel van Duje Cop. Scheidsrechter Delferière keurt de 3-3 aanvankelijk goed, maar komt daar na overleg met zijn assistent Yves De Neve op terug. "Een correcte beslissing", zegt ex-scheidsrechter Serge Gumienny wanneer we hem bellen. "Als de aanvaller (Cop, red.) gewoon was blijven liggen, dan was er geen enkel probleem. Nu springt hij recht en hindert hij Matz Sels, dan is er sprake van 'hinderlijk buitenspel'. Een pluim voor de arbitrage om in die heksenketel toch sereen te overleggen én de juiste beslissing te nemen." (KDZ)

