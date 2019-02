Gumienny: "Penalty. Simpel" 04 februari 2019

00u00 0

Ex-topref Serge Gumienny vindt dat Club Brugge een penalty werd onthouden in de bewuste fase met Vanaken en Verstraete. "Ik vind dat Club daar recht heeft op een strafschop. Iemand zo omverspringen - of boénken als ik het zo mag noemen - is een fout. Als dit in de zestienmeter gebeurt, is het strafschop. Zo simpel is het." Gumienny vindt het "raar" dat de VAR niet tussenkwam. "Misschien hebben ze het bij de VAR meer als een normale botsing en dus spelfeit geïnterpreteerd in plaats van een spelfout. Maar voor mij is dit op basis van de beelden een 'clear error'. De VAR had de scheidsrechter (Bram Van Driessche, red.) kunnen vragen om de beelden te bekijken en zo de eindverantwoordelijkheid bij hem leggen." (BF)