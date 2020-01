Exclusief voor abonnees Gullegem ontvangt Van der Poel én jumpende Van Aert 04 januari 2020

Mathieu van der Poel en Wout van Aert kruisen vandaag de degens in het West-Vlaamse Gullegem. Voor Van Aert is het na de DVV-cross in Loenhout zijn tweede veldrit van het seizoen. In Loenhout durfde hij nog niet over de balkjes te springen, gisteren postte hij een filmpje waarin hij dat wel weer doet. Ook onder anderen Michael Vanthourenhout, Zdenek Stybar, Xandro Meurisse en Gianni Vermeersch tekenen present in de niet-klassementscross. (XC)