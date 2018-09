Gulden middenweg 03 september 2018

Sedert 1977 wordt de klok twee keer per jaar verzet. Gaat men nu discussiëren met 27 landen in Europa of het winter- of zomertijd zal worden? Dat duurt waarschijnlijk nog eens 41 jaar. Neem de gulden middenweg. Verzet de klok een laatste keer in oktober met een half uur én iedereen is content.

Herman Aerts, Vosselaar

