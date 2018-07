Guinese international gearriveerd op Stayen 30 juli 2018

00u00 0

Dat de Guinese international en middenvelder Ibrahima Sory Sankhon (22) voor drie seizoenen naar Stayen zou komen, stond al eerder vast. Nu is hij na slepende visumproblemen ook op Stayen gearriveerd. Sankhon komt over van Horoya AC, een topclub die in zijn thuisland zowat alles won. Afgelopen seizoen speelde hij 7 matchen in de Afrikaanse Champions League. Hij debuteerde op zijn 19de in de nationale ploeg van Guinee, verzamelde intussen 27 caps en scoorde daarin 6 keer. (FKS)