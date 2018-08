Guillaume Gillet tekent voor Lens 03 augustus 2018

Guillaume Gillet heeft getekend bij de ambitieuze Franse tweedeklasser RC Lens. De 34-jarige middenvelder was transfervrij bij het Griekse Olympiakos en had ook een aanbieding uit de Premier League op zak, maar de onderhandelingen in Engeland sleepten te lang aan. Gillet koos eieren voor zijn geld en tekende in Lens een contract voor één jaar, met optie voor een bijkomend jaar. "We zijn heel blij met de komst van Guillaume", zegt sportief directeur Eric Roy. "Het is belangrijk dat we een ervaren speler als hij kunnen aantrekken om onze talentrijke jeugd te omkaderen. Guillaume speelde met Olympiakos Champions League tegen Barcelona en Sporting Lissabon. Hij heeft meerdere andere aanbiedingen geweigerd om bij ons te kunnen tekenen." Gillet kwam in Frankrijk eerder al voor Bastia en Nantes uit. (RN)

