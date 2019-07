Exclusief voor abonnees Guillaume Devos gaat voluit voor zangcarrière 24 juli 2019

Vlaanderen kent hem nog steeds als Pierrot uit 'Familie', en de laatste jaren was hij vooral actief in de theaterwereld, maar nu zet Guillaume Devos (37) alles op alles voor zijn zangcarrière. Hij gaat zijn grote droom 'Achterna' - meteen ook de titel van zijn nieuwe single. "Na mijn deelname aan 'Steracteur Sterartiest' in 2007, waar ik als tweede eindigde, heb ik die droom nooit losgelaten. Ik kreeg toen een platencontract en nam een volledig album op met twaalf nummers, waarvan ik de helft zelf geschreven heb. Ik ben voor de opnames zelfs speciaal naar Londen geweest. Twee nummers zijn uitgekomen, maar de platenfirma ging failliet en mijn album belandde in de vuilnisbak. Héél deprimerend." Op een radioduet met Laura Lynn na - '100.000 vragen' in 2016 - bleef het stil rond zijn muzikale carrière. Tot nu. "Ik ben benieuwd hoe de mensen gaan reageren op mijn nummer. In mijn hoofd ben ik al aan een opvolger bezig", lacht hij. Zijn acteerrollen blijft Guillaume combineren met zingen. Binnenkort is hij te horen in 'Frozen 2' als prins Kristoff. (JOBG)

