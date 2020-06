Exclusief voor abonnees Guido Gezelle 20 juni 2020

Guido Gezelle (1830-1899) is een van de belangrijkste Vlaamse dichters van de 19de eeuw. Hij wordt wel eens de grootmeester van de Vlaamse poëzie genoemd en is vooral bekend geworden door zijn uiterst fijnzinnige natuurgedichten en taalexperimenten. Gezelle was naast dichter ook priester en leraar. In 1858 schreef hij het gedicht 'Dien Avond en die Rooze' voor Eugene van Oye, zijn leerling in de periode dat Gezelle les gaf aan het Roeselaarse Klein Seminarie. Dat gedicht is aanleiding tot heel wat speculatie. Van Gezelle is geweten dat hij een nauwe band had met zijn leerlingen, maar 'Dien Avond en die Rooze' is een echt liefdesgedicht waardoor wel eens gezegd wordt dat Gezelle een amoureuze relatie had met zijn leerling. Een andere interpretatie van hun vriendschap is dat Gezelle van Oye aanzette om priester te worden.

