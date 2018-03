Guibertin wil stunten tegen Maaseik 09 maart 2018

Guibertin krijgt vanavond het bezoek van Maaseik dat reeds zeker is van een plaats bij de laatste vier. "In Maaseik kwamen we dicht bij een stunt na de winst in de eerste set", aldus Guibertin-coach Filip Van Der Brach. "In de vierde set konden we bij 23-23 een side out niet benutten. Vanavond proberen we thuis tegen Maaseik te stunten. We geven de moed nog niet op om uiteindelijk het seizoen af te sluiten op de zesde plaats. De vraag daarbij is natuurlijk of Maaseik het volle pond zal geven. Wij willen met Guibertin graag toch één keer stunten en dit is vanavond onze kans." (HFO)

