Exclusief voor abonnees Guga Baúl zit met gekneusde ribben Tv-sterren in de lappenmand 26 september 2019

Guga Baúl moet zijn trainingen voor 'Beat VTM' vier weken staken, want de 33-jarige imitator liep gekneusde ribben op. Guga moet voor het VTM-programma in 100 dagen leren olijfolieworstelen - veruit de meest fysieke uitdaging. In zijn duel neemt hij het op tegen de 28-jarige Sander uit Bilzen. "Dit is dik tegen mijn goesting", reageerde Guga in de kick-offaflevering. "Het is duidelijk: deze opdracht is voor mij. Maar mijn buikgevoel zegt: dit is kak." Hoe het ongelukje precies gebeurde, is niet meteen duidelijk.

