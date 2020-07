Exclusief voor abonnees Guga Baúl spreekt 42 stemmen in voor tekenfilm 15 juli 2020

Guga Baúl (34) heeft ongetwijfeld een record beet in filmland. Voor de animatiefilm 'De wraak van de ninja', die met uitstel door de coronacrisis vanaf vandaag in de cinema te zien is, sprak de acteur liefst 42 stemmen in. Op enkele na doet hij zo alle rollen in de film, van de grotere tot de allerkleinste. 'De wraak van de ninja' is een familiefilm over hoe hoofdpersonage Alex en zijn beste vrienden op school gepest worden. Wanneer Alex voor zijn verjaardag een levende ninjapop krijgt, komt heel zijn leven op zijn kop te staan en krijgt hij genoeg zelfvertrouwen om de pestkoppen te verslaan. Recent bracht Guga met 'Ongehoord' nog zijn eerste album uit met daarop eigen nummers, gebracht met stemimitaties van bekende zangers als Stef Bos en Clouseau. (JOBG)

