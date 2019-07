Exclusief voor abonnees Guga Baúl neemt plaat op, maar niet met z'n eigen stem 10 juli 2019

VTM-gezicht Guga Baúl (33) zit momenteel in de studio om zijn grote droom waar te maken: een eigen plaat. Die komt er dit najaar onder de naam 'Ongehoord!'. Opmerkelijk is dat de acteur, die ook een geweldige stemmenimitator is, zijn eigen nummers inzingt met de stem van andere artiesten. Onder meer Clouseau, Bart Peeters, De Kreuners, Raymond van het Groenewoud, Kommil Foo en Gorki zullen te 'horen' zijn op het album.

