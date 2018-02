Gucci schiet hoofdvogel af MODEWEEK MILAAN 22 februari 2018

We zijn al wat bizarre dingen gewend op de modeweken, maar de lugubere taferelen die Gucci gisteren op de catwalk liet zien in Milaan zijn toch van een andere orde. Enkele modellen - 'Gucci-cyborgs' genoemd door ontwerper Alessandro Michele - liepen rond met hun eigen hoofd in hun handen. Anderen kregen dan weer een extra oog op het voorhoofd of een slang in de hand. Allemaal symbool voor de veelkleurige, excentrieke collectie van Gucci. Detail: de hoofden van de modellen werden in Rome gemaakt, door een bedrijf gespecialiseerd in special effects. Zij hadden zes maanden nodig om het klusje via 3D-scans te klaren.

HLN