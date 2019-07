Exclusief voor abonnees Guatemalaanse Keeper voor KVK 03 juli 2019

Nicholas Hagen, het voorbije seizoen vijf keer keeper van de nationale ploeg van het Midden-Amerikaanse Guatemala, is op weg naar KV Kortrijk. De rechtsvoetige doelman van 193 cm is 22 jaar oud, speelt voor CSD Municipal en werd eerder genoemd bij het Mexicaanse Pachuca. KVK, dat na het vertrek van Pereira nog een doelman zoekt, zal Hagen in eerste instantie testen vooraleer hem desgevallend aan te werven. (ESK)