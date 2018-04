Guardiola: "Wat teams van Klopp mijn teams aandoen, baart me zorgen" 04 april 2018

De onderlinge balans staat op zes zeges voor Jürgen Klopp, een gelijkspel en vijf overwinningen voor Pep Guardiola. De Duitser is de angstgegner van Guardiola: met zijn powerpressing slaagt hij er telkens in om de elftallen van de Catalaan in problemen te brengen. Dat was zo in Duitsland, met Dortmund tegen Bayern. Zelfde verhaal in de Premier League. "De manier waarop wij spelen, is perfect voor hen", zei Guardiola. "Klopps teams voetballen altijd enorm eerlijk. Natuurlijk schat ik hen naar waarde. Wat zij ons doorgaans aandoen, baart mij zorgen, maar ik ga mijn manier van spelen niet omgooien. Dat zou een verkeerd signaal zijn naar mijn spelers. Dan gaan ze naar mij kijken en denken dat ik schrik heb." Klopp veegde zijn record tegen Guardiola weg: "Niet ik heb zes keer van hem gewonnen, wel mijn teams." (KTH)

