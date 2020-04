Exclusief voor abonnees Guardiola verliest moeder aan corona 07 april 2020

Het coronavirus kende geen genade voor Dolors Sala Carrió, de mama van Manchester City-coach Pep Guardiola. Ze overleed in de buurt van Barcelona op 82-jarige leeftijd, nadat ze besmet was geraakt door het virus. Kevin De Bruyne stak zijn coach een hart onder de riem met een foto op sociale media, waarin hij Guardiola omhelst: "Mijn gedachten zijn nu bij Pep en zijn familie. One team." (BF)