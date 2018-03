Guardiola tegenover angstgegner Klopp 17 maart 2018

Eén Engelse club staat straks in de halve finales, de tweede overgebleven deelnemer sneuvelt. Minstens één van de handvol overgebleven Belgen (De Bruyne & Kompany of Mignolet) ligt er straks uit. Manchester City ontvangt Liverpool in de Champions League. Duel tussen de twee meest attractieve ploegen in de Premier League. Eén waar Jurgen Klopp naar uitkijkt. De Duitser is de angstgegner van Pep Guardiola. In zijn carrière won de Duitser de helft van zijn wedstrijden tegen zijn Catalaanse collega: 6 van de 12. De laatste keer op Anfield in januari. The Reds stopten de ongeslagen reeks van de autoritaire leider in de Engelse topklasse na een spectaculaire match (4-3). "Dit moet de droomloting zijn voor alle Man United-fans", grapte Klopp, verwijzend naar de rivaliteit tussen de clubs. "We wonnen één keer dit seizoen en verloren één keer. Ik zag het gezicht van Txiki Begiristain (technisch directeur City, red.) en het leek er niet op dat het Kerstmis was." (KTH)

