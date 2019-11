Exclusief voor abonnees Guardiola moet nu ook Silva missen 06 november 2019

Een aderlating op Atalanta, een gemis tegen Liverpool. David Silva, de sierlijkste voetballer van Manchester City, staat enkele weken aan de kant. Hij reisde niet mee naar Milaan, waar Atalanta in San Siro zijn Champions Leaguethuiswedstrijden afwerkt. Pep Guardiola is het puzzelen ondertussen gewoon. Met Laporte, Rodri, Zinchenko en Sané liggen niet de minsten in de lappenmand. Kevin De Bruyne, motor op het middenveld, wordt wel aan de aftrap verwacht. City gaat in Italië voor een 12 op 12. De 5-1 in de heenmatch heeft dat gevoel versterkt. (KTH)

