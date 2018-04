Guardiola: "Lukaku is een wereldspits" 07 april 2018

Pep Guardiola loofde aan de vooravond van de derby tussen Man City en Man United, een duel waarin City zich kan verzekeren van de landstitel, Romelu Lukaku. "Ik zal nooit zeggen dat Lukaku niet mijn type-speler is", zei de coach van City. "Hij is een topspeler. Hij is 24 en heeft al 100 Premier Leaguegoals op zijn teller. Ten tweede: bij lange ballen laat hij zich in de duels gelden. Hij is snel en sterk, een speler van wereldklasse." Op zijn persconferentie rekende Guardiola wel af met Mino Raiola, zaakwaarnemer van onder anderen Lukaku, Paul Pogba en Zlatan. Hij onthulde dat Raiola deze winter United-spelers Pogba en Mkhitaryan (intussen bij Arsenal) had aangeboden bij City. (KTH)