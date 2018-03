Guardiola komt naar Kevin De Bruyne-Cup in Drongen 20 maart 2018

00u00 0

Straf, straffer, strafst, Pep Guardiola in Drongen. De succescoach van Manchester City zakt op 2 juni in hoogsteigen persoon af naar de Kevin De Bruyne-Cup, genoemd naar zijn draaischijf bij de Citizens. Op het internationaal jeugdtoernooi voor U15-ploegen zal City een ploeg afvaardigen. De organisatie maakte gisteren de komst van de Spanjaard vol trots bekend. "Tot onze grote verbazing belde Guardiola ons zelf op om te laten weten dat hij erbij wil zijn", glunderde toernooivoorzitter Paul Naudts. "We konden het amper geloven. Pas na een dubbelcheck, onder meer bij Kevin, waren we honderd procent zeker." (VDVJ)