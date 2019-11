Exclusief voor abonnees Guardiola kittelt Klopp 04 november 2019

00u00 0

Vanmiddag omstreeks 14u krijgt Pep Guardiola de boemerang terug van Jürgen Klopp. Zes dagen voor de topper tussen Liverpool en Man City, eerste cruciale afspraak in de titelstrijd, gooide de Catalaan op zijn manier wat olie op het vuur. Half aanklagend, half complimenterend. Half lachend, half prikkend. Gevraagd naar de terugkeer van Liverpool in de slotminuten bij Aston Villa zei hij smalend: "Soms is het door te duiken in de zestien, soms is het talent om die winner in de laatste minuut te maken. Het gebeurde niet een of twee keer, maar meerdere keren dit seizoen - dan is het een talent. Het vereist enorm veel karakter. In ons eerste seizoen, toen we de treble wonnen met 100 punten, beslisten wij vier of vijf matchen in de laatste minuten." City ontsnapte in eigen huis tegen Southampton, na een vroege achterstand (2-1). De Bruyne speelde zijn match. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu