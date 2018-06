Guardiola in België 02 juni 2018

Vrijdagmiddag landde niemand minder dan Pep Guardiola in België om een bezoek te brengen aan de KDB Cup, een jeugdtoernooi in Drongen gesteund door Kevin De Bruyne. Zijn coach bij Manchester City kwam de jeugdspelers (op de foto de U15 van het Nederlandse AZ) nog wat tips geven. Maar Guardiola ging eerst even een kijkje nemen op het trainingscomplex van de Rode Duivels in Tubeke, waar hij op de foto ging met videoanalist Moussa El Habchi. Zondag komt KDB zelf op bezoek in Drongen. (DPB)

HLN