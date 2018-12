Guardiola: "De Bruyne was uitgeput" Terug in kern bij Man City 15 december 2018

00u00 0

"We zullen zien of hij speelt." Pep Guardiola ging gisteren nog even op de rem, maar vandaag maakt Kevin De Bruyne (27) wellicht zijn opwachting in de kern bij Man City. Dinsdag hervatte de Duivel weer met de groep, na zes weken in het revalidatiehonk. "Hij heeft geen pijn meer", voegde zijn trainer eraan toe. "Hij komt in aanmerking voor Everton." Afwachten of hij vandaag zijn eerste minuten maakt, als invaller. "We hebben hem in elk geval enorm gemist. A lot. Ik ben blij dat hij terug is. Top is zijn conditie niet en hij zal de strijd moeten aangaan met spelers die het enorm goed hebben gedaan, maar we kunnen nu beter roteren. Goed nieuws. Hij is zo belangrijk voor ons. Een speciale speler."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN