Guardiola charmeert, De Bruyne geadoreerd op KDB Cup 04 juni 2018

Een weekend lang was élke Belgische voetbalclub jaloers op KVE Drongen. Zaterdag pronkte Pep Guardiola er langs de velden tijdens de KDB Cup. Geflankeerd door Herwig De Bruyne - vader van - bekeek de succescoach er onder meer het duel van zijn Manchester City tegen Besiktas. Al maakte de Catalaan ook ruim tijd om in te gaan op de ontelbare verzoekjes voor selfies en handtekeningen. "Ik ben een aantrekkelijke man hé", dolde de succescoach tijdens een persconferentie. "Als je vaak in de media komt, denken mensen dat je speciaal bent. Maar eigenlijk is het enige verschil dat ik de trainer ben van een ploeg die de Premier League gewonnen heeft." Voorts strooide Guardiola met lof voor de Rode Duivels - "een unieke generatie" - en Kevin De Bruyne in het bijzonder - "het is een eer om deze periode van mijn leven met hem door te brengen". Die laatste passeerde gisteren, samen met echtgenote Michèle en zoon-tje Mason Milian, zelf op het toernooi dat zijn naam draagt. En in zijn geboortedorp bleek de populariteit van de Rode Duivel nóg groter dan die van zijn coach. Tot slot: Anderlecht won de derde editie van de KDB Cup na strafschoppen tegen AZ. (VDVJ)

