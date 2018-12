Guardiola bewondert Hazard en wacht geduldig op De Bruyne 08 december 2018

Chelsea - Man City zaterdag om 18.30u

Hij heeft een boontje voor Eden Hazard. In interne meetings heeft Pep Guardiola de Rode Duivel al meermaals geroemd, maar ook hij beseft dat een transfer van Chelsea naar Man City een utopie is. Guardiola: "Of ik hem wil vastleggen? Dat gaat nooit gebeuren. Hij is een gevaarlijke speler. Zet de tv op en kijk naar hem. Kijk naar zijn kwaliteiten. Hij is een van de beste spelers ter wereld." Zoals verwacht nog geen Kevin De Bruyne (27) vandaag tegen Chelsea. Het herstel van de knieblessure, die hij 5 weken geleden opliep, verloopt trager dan eerst gedacht. De Rode Duivel wordt net voor de drukke kerstperiode terug verwacht. "Ik heb al een aantal keer gezegd dat ik Kevin er liever bij heb", zegt Guardiola, "maar liever leggen we niet alle druk op de schouders van een speler. Kevin was ongelooflijk vorig seizoen, maar Gündogan, Bernardo en alle anderen hebben de leemte die hij liet perfect opgevuld. Kevin is bijna terug. En de toegenomen concurrentie zal het beste in Kevin naar boven brengen. Ik verwacht dat hij snel weer met de groep aansluit. Over een week of misschien zelfs iets minder. Daarna zullen we zien." (KTH)

