Guardiola bevestigt "Bekijken contractverlenging Kompany" 09 januari 2019

00u00 0

Pep Guardiola bevestigt. Manchester City bekijkt momenteel intern de optie om het aflopende contract van Vincent Kompany (32) met een seizoen open te breken, zoals we zaterdag schreven. "Ja, we overwegen het", zegt Guardiola. "We praten erover. Ik ben er voorstander van. Vincent is onze aanvoerder en 11 jaar hier. We zagen in de laatste twee wedstrijden zijn enorme kwaliteit en zijn persoonlijkheid. Eén tegen één hebben we geen betere verdediger dan Vincent. Laporte heeft een betere linkervoet. Elk van onze verdedigers heeft zijn eigen kwaliteiten, maar Vincent heeft iets speciaals: zijn charisma, zijn duelkracht. Ongelooflijk. Hij is een van de beste centrale verdedigers die ik ooit heb gezien. Het enige probleem: wanneer is hij helemaal fit?" City denkt eraan om Kompany een prestatiegericht contract aan te bieden, aan lagere voorwaarden dan de 130.000 euro die hij nu per week opstrijkt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN