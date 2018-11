Gsm vermoorde Johanna werd meteen doorverkocht 09 november 2018

00u00 0

Er komt steeds meer duidelijkheid over de moord op de Duitse Johanna Jostameling in Mechelen. De speurders hebben de gsm van de vrouw, die samen met haar sleutels en een laptop gestolen werd uit haar appartement, teruggevonden. Het toestel zou al in de vooravond van zaterdag 20 oktober doorverkocht zijn in Brussel, vermoedelijk door hoofdverdachte Makaveli Lindén. De koper ontdekte vrij snel dat het toestel gestolen was en aan de ingeweken Duitse vrouw toebehoorde, dus probeerde hij haar nog te contacteren. Vermoedelijk was Jostameling op dat ogenblik al om het leven gebracht door Lindén, die op 23 oktober gearresteerd werd in Dijon. Die arrestatie kwam er volgens de Noorse speurders dankzij de hulp van het Belgische gerecht. "Zij hebben ons geholpen om Lindén via zijn gsm-verkeer te lokaliseren, nog voor duidelijk was welke feiten hij in België gepleegd had", zegt de Noorse procureur Christian Hatlo. Volgende week zal een Belgisch team Lindén voor het eerst ondervragen in Frankrijk. "Ofwel komen er twee afzonderlijke processen", zegt Hatlo. "Ofwel één groot in één van beide landen. Die beslissing ligt bij het parket-generaal en de Belgische autoriteiten." (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN